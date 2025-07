Dopo il successo della prima edizione, Suruq torna con una nuova uscita ancora più ricca e raffinata, pronta a conquistare lettori e viaggiatori alla scoperta delle meraviglie della Sicilia orientale.

Suruq è un magazine in doppia lingua – italiano e inglese – che celebra le eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche della Sicilia. Ogni edizione è pensata per offrire una guida esclusiva a chi desidera scoprire il territorio in modo autentico, sofisticato e consapevole. Nella nuova uscita, oltre a Siracusa, Noto e Marzamemi, Suruq espande il suo orizzonte, raccontando Taormina, l’Etna e le incantevoli Isole Eolie, per una panoramica ancora più completa delle meraviglie di questo angolo del Mediterraneo.

La nuova edizione del Magazine si distingue per una carta più pregiata, una grammatura più alta e una copertina patinata di altissima qualità con finitura soft touch, pensata per offrire un’esperienza tattile oltre che visiva. Ogni pagina è un invito alla contemplazione, ma anche al movimento, i QR code integrati negli articoli aprono finestre su contenuti extra, video ed esperienze interattive.

Suruq è in distribuzione all’interno delle strutture partner: suite, camere e spazi comuni di hotel e resort di lusso, così come in ristoranti stellati e segnalati Michelin tra Taormina, Etna, Siracusa, Noto e Isole Eolie.

Non è solo un magazine, Suruq è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi ispirare dalle sfumature della Sicilia, dove la bellezza non è mai statica, ma in continua evoluzione. Con ogni pagina, ci invita a vivere un’esperienza immersiva che celebra l’autenticità e la raffinatezza del territorio siciliano.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.