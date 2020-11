a francofonte, nel siracusano

E’ uno dei Comuni del Siracusano sotto stretta osservazione. L’emergenza sanitaria, a Francofonte, è piuttosto forte, al punto che, nei giorni scorsi, il sindaco Daniele Lentini, scrivendo al Presidente della Regione ha chiesto l’istituzione della zona rossa. Ieri, sono stati compiuti i test rapidi, con la modalità del drive in, e sono emersi i risultati.

“Sono stati effettuati 1730 tamponi e individuati 14 positivi. I positivi sono stati immediatamente isolati dall’Asp e saranno sottoposti a tampone molecolare” ha detto il sindaco di Francofonte, Comune noto per la florida produzione agrumicola.

“Voglio ringraziare in modo particolare – ha detto il sindaco – l’Asp, nonché tutti i medici e il personale sanitario presente sul posto e che ha permesso tutto ciò. Inoltre, i miei ringraziamenti vanno anche al comando di Polizia Municipale di Francofonte, ai volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il cui contributo è stato davvero essenziale. E infine un grazie va a tutta l’Amministrazione Comunale che mi sostiene e che, come me, continua a vigilare sulla salute di tutti i cittadini”.

Ma sull’ipotesi di zona rossa a Franconfonte, avanzata dal sindaco, il Pd ha sbarrato la strada.

“Occorre sensibilizzare la popolazione – dice Francesco La Rocca, segretario del Pd di Francofonte – al rispetto delle norme e controllare capillarmente tutti i luoghi di aggregazione conosciuti, applicando eventualmente le sanzioni previste dalla normativa vigente . Bisogna potenziare il tracciamento della popolazione generale , fare una attenta indagine epidemiologica istituendo e richiedendo forme di collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Asp”.

Inoltre, il Pd ritiene un errore la chiusura delle scuole. “L’ordinanza di chiusura di tutte le scuole emanata dal sindaco non è condivisibile in quanto, a nostro avviso, inefficace – dice il segretario del Pd di Francofonte – per il contenimento del contagio. Teniamo moltissime alla salute dei nostri cittadini, alla salvaguardia del tessuto produttivo e commerciale e alla cultura e alla formazione educativa dei nostri ragazzi. Riteniamo utile, anche se fatto in grave ritardo dalla Regione, lo screening destinato ad alunni, genitori e personale della scuola media inferiore e superiore che verrà effettuato domenica prossima presso lo stadio comunale e invitiamo caldamente tutti i cittadini interessati a partecipare prenotandosi opportunamente”