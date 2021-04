dal 3 luglio al 22 di agosto

Si terranno al Teatro greco di Siracusa le rappresentazioni classiche

Attori sul palco dal 3 luglio al 22 di agosto

Due tragedie ed una commedia

Dopo lo stop dell’anno scorso, a causa della pandemia, a partire dal 3 luglio e fino al 22 di agosto, il Teatro greco di Siracusa tornerà ad ospitare le rappresentazioni classiche. Nel cartellone, predisposto dalla Fondazione Inda, ci sono le Baccanti di Euripide per la regia di Carlus Padrissa, Coefore e Eumenidi di Eschilo, diretta da Davide Livermore, e Le Nuvole di Aristofane con la regia di Antonio Calenda.

Pubblico contingentato

A causa dell’emergenza sanitaria, non tutti potranno assistere agli spettacoli. Nelle settimane scorse, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha indicato in mille il numero di posti a disposizione per i teatri all’aperto. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia e l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, hanno chiesto di alzare la soglia, altrimenti la Fondazione Inda rischia il tracollo. E nelle ore scorse, il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, ha chiesto alla Regione “di poter concedere una deroga”.

La Fondazione Inda

“Nel rispetto della sua missione istituzionale, la Fondazione Iinda ha programmato – spiegano i vertici dell’Istituto nazionale del dramma antico – per la stagione 2021 tre produzioni inedite che mirano a rinnovare il dramma classico attraverso lo sguardo di grandi artisti contemporanei e ripropongono in parte il programma del 2020 annullato causa Covid”.

L’esordio

Esordisce al Teatro Greco di Siracusa con la regia delle Baccanti il catalano Carlus Padrissa, fra i fondatori della Fura dels Baus, compagnia celebrata nel mondo per la capacità di riscrivere il linguaggio del teatro contemporaneo

I ritorni

Dopo Elena di Euripide nel 2019, torna a Siracusa Davide Livermore, fra i registi italiani più apprezzati del momento, col secondo e terzo atto dell’Orestea di Eschilo, Coefore e Eumenidi, una coproduzione con il Teatro nazionale di Genova decisa per ricordare il centenario della ripresa, con lo stesso titolo, delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco dopo la Grande Guerra e l’epidemia di Spagnola. A questo evento sarà dedicata una mostra interattiva di foto d’epoca esposta nella sede dell’Inda dall’estate 2021 all’inverno 2022.

Calenda

Un altro ritorno è quello di Antonio Calenda, che dirigerà la commedia Le Nuvole di Aristofane. L’Ifigenia in Tauride di Euripide, con la regia di Jacopo Gassmann è riprogrammata nel 2022.