indagini della digos

Gli agenti della Digos della Questura di Siracusa hanno denunciato un uomo di trent’anni per il reato di tentato

danneggiamento.

La partita a Siracusa

L’uomo, fino ad ora incensurato, domenica scorsa, in occasione dell’incontro di calcio tra una compagine netina e una squadra della città di Palagonia valido per il campionato di Prima categoria e disputatosi a Siracusa per l’indisponibilità del campo di calcio di Noto, avrebbe tentato di danneggiare un minivan che accompagnava la squadra di calcio ospite, cercando di incendiare uno pneumatico del mezzo dando fuoco ad una

busta di plastica inserita all’interno del parafango.

Daspo pe 2 tifosi

Solo il tempestivo intervento degli addetti al campo ha evitato che l’incendio si propagasse. Il denunciato, ed un altro netino di ventinove anni, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Noto, che era con lui, saranno sottoposti al Daspp del Questore, mentre il ventinovenne è stato anche denunciato per violazione della misura cui era sottoposto.

Bruciata auto di un consigliere

E’ del consigliere comunale di Siracusa, Giuseppe Casella, l’auto che è stata data questa notte alle fiamme, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. L’esponente politico fa parte del gruppo consiliare Insieme che ha manifestato la sua solidarietà.

“Condanniamo fermamente qualsiasi forma – spiegano gli esponenti del gruppo Insieme – di violenza e intimidazione, sia essa fisica o materiale, nei confronti del consigliere Casella. Tali gesti non solo minano la democrazia, ma ledono gravemente il diritto di ogni individuo a esprimere le proprie opinioni e a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra comunità”. Le indagini dei carabinieri si concentreranno anche sull’attività politica del consigliere comunale di Siracusa che siede tra banchi dell’opposizione.

Solidarietà del sindaco

“A nome mio e della Giunta la piena solidarietà al consigliere Giuseppe Casella per l’atto intimidatorio della scorsa notte. Confidiamo nell’attività investigativa delle forze dell’ordine affinché gli autori di questo vile gesto siano in tempi rapidi individuati e assicurati alla giustizia. A Giuseppe Casella l’esortazione a continuare

con rinnovato impegno la sua attività all’interno del Consiglio comunale”: lo dichiara il sindaco Francesco Italia.