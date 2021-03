è accaduto a noto

Un giovane è accusato di aver tentato di travolgere con l’auto un pedone

La vittima è il padre dell’amata del conducente dell’auto

Sono state determinanti le immagini delle telecamere

Le indagini sono state condotte dalla polizia di Noto

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato un giovane di 27 anni, di Noto, per tentate lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’indagato, nella serata del 28 febbraio scorso, a bordo della sua auto, avrebbe provato, a bordo della sua auto, a travolgere un pedone, un uomo di 62 anni, il padre della sua ex fidanzata.

Le immagini

Dopo la denuncia della vittima, che quella sera era in compagnia di un’altra persona, gli agenti, al comando del dirigente, Paolo Arena, hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada, almeno così era sembrato all’inizio ma una spinta alle ricerche l’hanno data i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

In contromano

Da quanto emerso nell’accertamento della polizia, una Fiat Panda avrebbe percorso contromano l’area pedonale di corso Vittorio Emanuele. In un primo momento, avrebbe compiuto una brusca frenata per poi sfrecciare a distanza ravvicinata dei due pedoni, che ha rischiato di investire. I due, per fortuna, sono riusciti a schivare il mezzo, che avrebbe potuto travolgerli.

Il risentimento

Dalle indagini condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Noto, l’indagato, avrebbe agito con premeditazione per ritorsione all’aggressione subita dal giovane, da parte del 62enne, a causa dell’approccio sentimentale avuto tempo prima dall’indagato con la figlia dell’uomo. Il 27enne, nelle ore scorse, è stato convocato nei locali del commissariato per essere denunciato in stato di libertà per il reato “di tentate lesioni personale aggravate dalla premeditazione”.