Valeria Told, dopo appena un anno, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di sovrintendente della Fondazione Inda, l’istituto del dramma antico che organizza gli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa. Un terremoto, del tutto inaspettato, quando mancano poco più di due mesi e mezzo all’inizio delle rappresentazioni classiche.

Incarico ad interim

Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Inda per assicurare “senza soluzione di continuità le funzioni di sovrintendente e garantire lo svolgimento della stagione teatrale 2024, ha affidato l’interim al Consigliere delegato Marina Valensise” si legge nella nota della Fondazione.

L’avviso

Come previsto dallo Statuto della Fondazione Inda, il Cda provvederà a formulare un nuovo avviso pubblico per individuare la terna da proporre al ministro della Cultura in vista della nomina del nuovo sovrintendente.

Le ragioni delle dimissioni

E’ stata la stessa ormai ex sovrintendente dell’Inda a spiegare le ragioni delle sue dimissioni, legate, sostanzialmente, ad una modifica del suo contratto che non le sarebbe stato concesso dai vertici della Fondazione

Good bye, Inda

Valeria Told, in un post sulla sua pagina social, ha salutato tutti coloro che hanno lavorato con lei. “Good bye, Inda. Cari amici dell’INda malinconia vi devo annunciare la mia partenza dalla Fondazione Inda nel Teatro greco di Siracusa Non siamo riusciti a risolvere un aspetto formale legato al mio contratto con il Consiglio di Amministrazione. Nonostante ciò, guardo indietro con gratitudine per un percorso ricco di esperienze significative. Desidero ringraziare ciascuno di voi – colleghi, artisti e appassionati – per il sostegno e la passione che rendono INDA un luogo speciale”.

“Ci vediamo a maggio”

“Lascio con l’entusiasmo i semi per le future stagioni: le edizioni 2024, 2025 e 2026 – dice ancora l’ex sovrintendente della Fondazione Inda – si prospettano favolose, con titoli e registi che porteranno sul palco la magia e anche lo spirito innovativo che vi ho promesso. Sarete voi ad applaudire e a godere delle prossime stagioni che ho avuto l’onore di programmare. Ci vediamo presto, sicuramente all’inaugurazione di questa stagione a maggio”