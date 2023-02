il console onorario della turchia con sede a siracusa

“Il popolo siciliano sta rispondendo come sempre con grande cuore e abbiamo ricevuto già tantissime proposte di raccolta oggetti di prima necessità ed abiti”.

Intesa tra consolato turco e associazione

Lo afferma il console onorario della Turchia, Domenico Romeo, che ha parlato ieri con la presidente di Astrea, un’associazione siracusana, Rossana La Monica, la quale ha messo a disposizione le sue risorse per organizzare la macchina di aiuti in favore delle popolazioni turche e siriane sconvolte dal terremoto dei giorni scorsi.

“Abbiamo intenzione di integrare al più presto con una raccolta fondi attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato che stiamo predisponendo” ha aggiunto il console.

Servono chirurghi e ortopedici

Il console onorario spiega che, al netto degli aiuti materiali, come cibo ed indumenti, tra le priorità ci sono i medici. “Al momento, – spiega il console Romeo – tra le maggiori priorità dettate dall’emergenza in atto è la ricerca di medici chirurghi ed ortopedici”

Appello ai medici siciliani

Facciamo appello ai sanitari siracusani e siciliani per chiedere loro la disponibilità ad affiancare il personale sanitario già presente sui luoghi del disastro, ormai impegnato da giorni a prestare soccorso” ha aggiunto il console. Un tasto sensibile quello toccato dal console onorario, visto che in generale, la carenza di medici in Sicilia ed in particolare nel Siracusano è preoccupante. Del resto, la settimana scorsa a Pachino un uomo colto da malore non ha potuto essere visitato nell’immediato da un medico del Pta, per la semplice ragione che il turno non era coperto. Ed è morto.

Cibo e indumenti

“Poi naturalmente, – aggiunge il console – sia come Console che in qualità di presidente dell’Associazione di Amicizia Sicilia Turchia mi sto impegnando a creare in ciascun località una raccolta di indumenti e di viveri che possono essere mandati in Turchia, direttamente da Catania con voli speciali, in partenza dall’aeroporto di Catania, verso le zone terremotate o trasferendoli in un più grande centro di raccolta creato a Roma”.

La testimonianza

“Mi sono messa in contatto – dice la presidente di Astrea, Rossana La Monica – con il Consolato turco a Siracusa, ed insieme al console Domenico Romeo abbiamo strutturato insieme alla squadra Astrea come poter far giungere gli aiuti da Siracusa. L’appello è rivolto a tutti coloro che possono e vogliono fare la loro parte in questa tristissima vicenda per poter dare il nostro contributo con aiuti materiali – conclude la presidente di Astrea – e anche per far sentire la nostra vicinanza al loro immenso dolore. Lo trovo doveroso”.