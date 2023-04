Topi morti nelle cucine dell’ospedale di Noto, blitz dei Nas

05/04/2023

Topi morti e loro deiezioni, sporco diffuso, cumuli di materiale di risulta, scarti derivanti da lavori di ristrutturazione di altri locali, materiale in disuso.

In base a questi presupposti, è stata disposta la chiusura dei locali della cucina adibiti allo smistamento dei pasti per i degenti dell’ ospedale Trigona di Noto della provincia di Siracusa: i Nas, nell’ambito di controlli a livello nazionale presso le mense all’interno di strutture ospedaliere e sanitarie, hanno accertato in quella del Siracusano – del valore di 250mila euro, che è stata chiusa – gravi carenze igienico-sanitarie.

Operazione dei Nas in tutta Italia

Quella portata a termine dai Nas, non è l’unica operazione a tutela della salute nelle strutture ospedaliere. In altre zone dell’Italia sono state condotte analoghe ispezioni, frutto di un’attività voluta dal ministero della Salute e dei militari del Nucleo antisofisticazioni.

Le cucine degli ospedali italiani

L’operazione ha portato alla sospensione dell’attività o alla chiusura di 7 punti cucina a causa delle rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità, le formazioni di muffe e l’infestazione di insetti ed escrementi di roditori, come emerso al termine delle verifiche, scattate in contemporanea in tutti i presidi ospedalieri sottoposti all’esame dei carabinieri del Nas.

Blitz a Milano ed a Napoli

In particolare, il nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale di quel capoluogo poiché invase da insetti e blatte nei locali di preparazione cibo/lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere. Analoga motivazione ha determinato la chiusura della mensa di una casa di cura accreditata di Napoli.

Sequestro di alimenti

Sono stati anche sequestrati oltre 400 kg di alimenti riscontrati in assenza di tracciabilità, scaduti di validità e custoditi in ambienti inadeguati nonché destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualità inferiore a quanto previsto.