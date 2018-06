Organizzato dall'imprenditore Damiano Gallo

Damiano Gallo, imprenditore siciliano nel campo immobiliare e televisivo, ha scelto la sua amata Sicilia per presentare il nuovo libro di Silvana Giacobini, “ALBERTONE Alberto Sordi una leggenda italiana”, attraverso un tour letterario nella provincia di Siracusa e di Enna dal 30 giugno al 2 luglio 2018.

“Per me la Sicilia è tra le regioni che più rispecchiano la bellezza, la cultura e la storia. Si tratta della mia terra, quella dove sono nato e dove torno appena posso. Per me la Sicilia è il calore della famiglia, la ricerca di case antiche da riportare in vita, una tra le mie più grandi passioni, l’abbraccio dei panorami mozzafiato e il profumo… quel profumo di casa che non sento in nessuna altra parte del mondo”. Cosi Damiano Gallo parla della sua Sicilia. Lui che si divide tra la professione di immobiliarista e quella di conduttore e produttore televisivo ha nel cuore la sua terra tanto da aver deciso di vivere e lavorare tra Milano e Floridia (SR), suo paese natale. Questi sono i motivi che lo hanno spinto ad organizzare in Sicilia questo tour letterario che unisce la cultura al territorio per valorizzarne la ricchezza e farla conoscere al mondo.

Sono tre le tappe che lo vedranno coinvolto alla scoperta della biografia di uno tra i personaggi più amati dal pubblico e dalla critica italiana, la storia di Alberto Sordi raccontata attraverso la delicatezza e l’eleganza della penna di Silvana Giacobini, giornalista e scrittrice di successo che nella sua carriera ha intervistato gli uomini più influenti al mondo.

L’inaugurazione sarà sabato 30 giugno 2018 alle ore 19.00 a Floridia (SR) all’interno di Villa Gallo, la residenza estiva del produttore Damiano Gallo con una festa alla quale sono stati invitati personaggi influenti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica e della moda.

I due appuntamenti aperti al pubblico saranno domenica 1 luglio 2018 alle ore 19.00 nella splendida cornice di Palazzo della Cultura di Noto (SR) e lunedì 2 luglio 2018 sempre alle ore 19.00 a Piazza Armerina (EN) presso Palazzo Trigona, uno tra i più autorevoli esempi del barocco siciliano.

In entrambi gli incontri si avrà l’opportunità di rivivere Alberto Sordi attraverso la voce e la testimonianza diretta di Silvana Giacobini.

Un tour letterario che valorizza il territorio siciliano attraverso l’arte, lo spettacolo e la cultura. Damiano Gallo da sempre si impegna infatti nella promozione e nello sviluppo della sua amata terra d’origine dove compra, ristruttura e vende immobili soprattutto a Noto anche se attualmente sta pensando di investire su Piazza Armerina, per lui una tra le città siciliane più importanti per il suo patrimonio artistico immobiliare.