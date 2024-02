indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno eseguito sei misure cautelari tra Siracusa, Palermo, e Pesaro-Urbino nell’ambito di un’operazione contro un traffico di armi e droga.

Le misure cautelari

I provvedimenti restrittivi, di cui 1 in carcere, tre agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri di Siracusa, coordinate dalla Procura di Siracusa, ha svelato l’esistenza di un un gruppo autonomo, non riconducibile ad alcun contesto di criminalità organizzata, che si era specializzato nel commercio di droga ed armi nella frazione di Cassibile, e nel Comune di Canicattini Bagni, nel Siracusano.

I sequestri

Nel corso dell’attività di indagine sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute e relativo munizionamento.

Ieri arrestato un salumiere spacciatore

Ai suoi clienti dava panini imbottiti con salumi e cocaina un dipendente di un supermercato di Siracusa che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ortigia.

Salumiere spacciatore

L’uomo, 36 anni, è finito ai domiciliari, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e stando alle informazioni fornite dal comando provinciale dei militari avrebbe trasformato il bancone da lavoro in un luogo per cedere droga alla sua rete di clienti.

Il sequestro

Nella sua disponibilità avrebbe avuto 17 grammi di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana in parte già confezionata in dosi e 435 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio. Nell’ambito della stessa indagine, i militari hanno segnalato alla Prefettura un 39enne quale assuntore di stupefacenti.

Droga come merendine

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno portato a termine un’altra curiosa operazione antidroga ma a Floridia. In quell’a occasione, i militari hanno arrestato un 44enne, incensurato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre un kg di droga

I militari, in un garage nella disponibilità dell’uomo, nel corso di una perquisizione, hanno trovato oltre 200 panetti di hashish, occultati con grande fantasia all’interno di confezioni perfettamente sigillate di merendine, barrette alimentari e prodotti dolciari vari, per un totale di circa 13 chilogrammi dai quali, se immessi sul mercato, si sarebbero potute ricavare oltre 185 mila dosi, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato più di 150 mila euro, secondo una stima degli investigatori. La droga è stata sequestrata per i successivi esami di laboratorio. Il 44enne è finito agli arresti domiciliari.