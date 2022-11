ora è in carcere

La sentenza di condanna, a 3 anni di reclusione per droga, è stata emessa nei giorni scorsi ma l’arresto, per scontare la pena in carcere, è arrivato nel giorno del suo compleanno.

E’ stato accompagnato dai carabinieri di Siracusa in cella, nel penitenziario di Cavadonna, alla periferia sud di Siracusa, Francesco Fortezza, 49 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. E’ accusato di aver gestito, tra il 2017 ed il 2020, un traffico di droga nel Siracusano.

Stando alle indagini, il 49enne, in diverse circostanze, avrebbe acquistato cocaina e hashish in Calabria rivendendo lo stupefacente nella provincia di Siracusa. Per tali fatti, al termine delle indagini, l’uomo venne arrestato, scontando un periodo di custodia cautelare.