Trasferte da Siracusa a Catania per comprare droga, netturbino arrestato

Redazione di

28/11/2022

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un netturbino di 47 anni, Angelo Assenza, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Lo spaccio in casa

La misura cautelare, culminata con i domiciliari, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che ha dato credito alla tesi dell’accusa per cui l’uomo, nel periodo compreso tra settembre a novembre del 2019 si sarebbe reso responsabile di spaccio di droga che, secondo i carabinieri, sarebbe avvenuto nella sua abitazione.

Insomma, il suo appartamento sarebbe stato trasformato in un mercato della droga ma in merito al suo approvvigionamento i militari del comando provinciale sono certi che il netturbino avrebbe provveduto personalmente a rifornirsi e senza intermediari.

Le trasferte a Catania

Da quanto emerge nell’inchiesta, coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa, il 47enne avrebbe compiuto delle trasferte a Catania per comprare stupefacenti per poi rivenderseli per conto proprio. Un piccolo traffico di droga gestito in modo autonomo che, però, non sarebbe affatto passato inosservato agli inquirenti, insospettitisi per via della presenza di noti consumatori in prossimità dell’abitazione del netturbino.

L’arresto nel 2019

Peraltro, il 47enne venne arrestato esattamente 3 anni fa dai carabinieri che lo bloccarono a bordo di una macchina mentre stava percorrendo la via per Floridia. Al termine del controllo, compiuto dagli stessi militari nel mezzo, vennero fuori due involucri di plastica termosaldati contenenti circa 20 grammi di cocaina.