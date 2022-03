la sentenza del gup di catania

Sono state emesse dal gup del Tribunale di Catania le sentenza di condanna, pari a 260 anni di carcere, nei confronti di 25 persone, appartenenti a due gruppi criminali di Siracusa, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Ci sono state anche 2 assoluzioni ma solo su un capo di imputazione

Inchiesta Demetra

Gli imputati incapparono nell’operazione antimafia Demetra, coordinata dai magistrati della Dda di Catania, e conclusa da polizia e carabinieri che svelarono l’esistenza della bande. Uno operante in via Italia 103, l’altro in via Immordini, entrambi nella zona nord della città e per promuovere la loro attività di spaccio avrebbero organizzato dei video promozionali sui social.

Le condanne

. Le condanne maggiori, a 20 anni di reclusione ciascuno, sono state comminate a Daniele Cassia, di 35 anni, Angelo Drago, di 47, e Corrado Greco, di 39. Diciotto anni e sei mesi di reclusione per Alessio Visicale, di 26. Condanne a 14 anni e 8 mesi di reclusione per Nicolas Cassia, di 31 anni. Dodici anni e nove mesi a Enzo Fabio Vinci, di 28 anni; undici anni e otto mesi ad Angioletto Latina, di 28 anni, e Francesco Salemi, di 54 anni. Undici anni e 4quattro mesi di reclusione ad Adriano Pirrone, 23 anni. Condannati a nove anni e 8 mesi di reclusione Faical Baisari, di 33 anni, Luigi Cacciatore, di 28 anni, Stefano Fazio, di 39 anni; Roberto Rosario Lentini, di 36. Otto anni e 4 mesi di reclusione Tullio Caia, di 38 anni, Damiano Lentini, di 34, Tommaso Liotta, di 28, e Giuseppe Serino, di 27. Otto anni di reclusione a Gianfranco Bottaro, di 27, Steven De Simone, di 30, Pietro Di Mari, di 38, Mirko Giardina, di 25, e Danny Urbino di 27. Condannato a sette anni e 4 mesi di reclusione Mirko Vaccarella, 29 anni. Infine condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione Alessio Inturri, di 33anni, ed a tre anni e quattro mesi di reclusione Carmelo Campisi, di 43 anni. Assolti solo per un capo di imputazione Vaccarella e Inturri.