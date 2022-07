in carcere giulio spicuglia, 54 anni, siracusano

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato e condotto in carcere Giulio Spicuglia, 54 anni, siracusano, condannato in via definitiva ad 8 anni, 10 mesi e 20 giorni per traffico di droga.

Traffico di droga tra Siracusa e Napoli

I reati contestati sono relativi a due periodi temporali diversi: il primo nel 2012 per commercio di stupefacenti tra Siracusa e Napoli, il secondo nel 2016 ma in quest’ultimo caso gli interessi sulla droga erano lungo l’asse Siracusa-Catania-Napoli.

Ordine di carcerazione

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. Il 54enne ha anche rimediato la sospensione della podestà dei genitori durante la pena, l’interdizione dai pubblici uffici perpetua, l’interdizione legale durante la pena, divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per la durata di 2 anni. E’ stato accompagnato nel carcere di Cavadonna dove sconterà la sua condanna.