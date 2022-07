l'imputato è stato difeso dall'avvocato giuseppe lipera

Traffico di droga, arriva l’assoluzione per un uomo catanese dopo una vicenda giudiziaria durata anni.

La decisione del Tribunale di Catania: “Il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Catania, Quarta sezione penale in composizione collegiale, presieduto da Silvia Passanisi, a latere Ersilia Guzzetta e Stefania Cacciola, ieri ha assolto perché il fatto non sussiste Sebastian Spina, 34enne catanese abitante ad Acireale, imputato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Spina è stato difeso dall’avvocato Giuseppe Lipera.

Il pm aveva chiesto la condanna dell’imputato a 11 anni di reclusione.

L’arresto di Spina nel 2015

Sebastian Spina fu arrestato il 31 gennaio 2015 e venne scarcerato il 31 luglio dello stesso anno dopo l’intervento della Suprema Corte di Cassazione che ebbe ad annullare il provvedimento coercitivo e, in sede di rinvio, il Tribunale di Catania provvedette a revocare la misura cautelare.

L’avvocato Giuseppe Lipera si dichiara soddisfatto dalla decisione equilibrata adottata dal Tribunale nei confronti del proprio assistito.

Traffico di droga ad Avola, ridotte le condanne in Appello per i 7 imputati

Sempre in tema di traffico di stupefacenti, i giudici della Terza sezione della Corte di Appello di Catania hanno ridotto le condanne rimediate in primo grado nei confronti di 7 imputati accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga ad Avola.

Gli imputati, che hanno scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato, furono coinvolti, insieme ad altre 7 persone, nell’operazione denominata Eclipse, condotta dai carabinieri e dai magistrati della Procura distrettuale antimafia, su un vasto commercio di stupefacenti ed un giro di estorsioni gestito da un gruppo avolese.

Le condanne

Queste le sentenze emesse: 10 anni per Corrado Lazzaro (18 anni in primo grado); 8 anni per Giovanni Di Maria (9 anni e 4 mesi in primo grado) e Corrado Vaccarella (10 anni in primo grado); 8 anni per Gianluca Vaccarisi (9 anni e 4 mesi in primo grado); 6 anni ed 8 mesi per Sebastiano Amore , Paolo Nastasi e Giuseppe Tiralongo (9 anni e 4 mesi in primo grado), ritenendo insussistente l’aggravante dell’essere l’associazione di tipo armato.

Il collegio difensivo è composto degli avvocati Natale Vaccarisi (per Amore), Salvatore Pace, Salvatore Liotta (per Lazzaro) Maria Caltabiano (per Vaccarisi), Alvise Troja (per Di Maria) Annamaria Campisi (per Tiralongo e Nastasi) che rimarranno adesso in attesa del deposito delle motivazioni per ricorrere o meno in Cassazione.

L’altro troncone

Gli altri 7 imputati hanno optato per il rito ordinario: sono sotto processo Paolo Zuppardo, Monica Campisi, Giuseppe Capozio Junior, Concetta Cavarra, Vincenzo Di Stefano, Paolo Liotta e Davide Nobile (difesi dagli avvocati Natale Vaccarisi, Antonino Campisi e Maria Caltabiano).