La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone di

nazionalità egiziana, appartenenti ad un’organizzazione criminale, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale.

Migranti diretti verso la costa del Siracusano

Secondo quanto emerso dai riscontri della polizia, i migranti sarebbero partiti da alcuni porti della Turchia a bordo di barconi o velieri per farli sbarcare nelle coste del Siracusano, tra Portopalo ed Augusta ma sono emerse spedizioni verso la Calabria

L’inchiesta della Dda

E’ il frutto di un’inchiesta, denominata El Rais, della Direzione distrettuale antimafia di Catania e condotta dal Servizio centrale operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa, in sinergia con l’Agenzia Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e l’Unità Human Trafficking And Smuggling Of Migrants di Interpol.