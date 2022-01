l'allarme dato dal personale della struttura

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella stanza di un albergo in corso Umberto, a Siracusa, ai piedi di Ortigia, il centro storico della città. La vittima è un 72enne siracusano e ad accorgersi per primo della salma sarebbe stato uno del personale della struttura che ha chiamato i soccorsi.

Indagine sulle cause del decesso

Per il pensionato non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere ma della vicenda sono stati informati gli agenti delle Volanti che hanno avviato una indagine per scoprire le cause che hanno condotto alla morte l’anziano.

Ipotesi malore

Secondo una prima tesi, si tratterebbe di un decesso per cause naturali, forse il 72enne avrebbe avuto un malore nel corso della notte che non gli ha dato scampo.

Il responso sarà dato non appena il medico legale concluderà l’ispezione cadaverica: se non dovessero emergere segni sul corpo, magari provocati da armi da taglio o da fuoco o da una colluttazione, la Procura di Siracusa potrebbe decidere di non far eseguire l’autopsia.

La prof morta nel sonno

Nei giorni scorsi, una tragedia simile si è verificata in Lombardia con la morte di una insegnante di sostegno, originaria di Augusta. A perdere la vita è stata Vanessa Lisitano, 27 anni, che lavorava alla Gianni Rodari, una scuola primaria a Cernusco Lombardone, nel Lecchese.

Decesso in casa

E’ deceduta nel sonno, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine che sono entrate nell’abitazione della donna grazie ai Vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di ingresso.

L’allarme dato dal fidanzato e dai parenti

A dare l’allarme sono stati i parenti ed il fidanzato che non riuscivano a mettersi in contatto con la maestra, il cui telefonino ha squillato a vuoto per parecchie ore.

L’ispezione cadaverica

Nel corso degli accertamenti compiuti insieme al medico legale, che ha effettuato l’ispezione cadaverica, non sono state trovate tracce di violenza sul suo corpo.