è accaduto a noto, indagano i carabinieri

Una bimba di 10 mesi è deceduta nel pomeriggio dopo aver ingerito della candeggina. La tragedia è accaduta a Noto nel Siracusano, dove la vittima viveva insieme alla famiglia, e sul caso è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa.

La corsa al Pronto soccorso

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno ricevuto, intorno alle 16,45, la segnalazione dal Pronto soccorso dove la piccola era stata trasportata. Una corsa contro il tempo che, purtroppo, non ha avuto un risvolto felice: i medici che hanno prestato le cure alla bambina hanno provato a rianimarla ma, stando a quanto emerso in questa prima fase degli accertamenti, la sostanza tossica aveva ormai spezzato ogni speranza di vita. Si sono vissute scene drammatiche in ospedale, i parenti non si danno pace per una tragedia che segnerà per sempre le loro vite.

Le indagini dei carabinieri

Non si comprende, per il momento, in che modo la bimba abbia assunto quella dose di candeggina, secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere caduta in un secchio. Insomma, seguendo questa tesi, si sarebbe trattata di una tragica fatalità.

Le verifiche nella casa della piccola

E’ naturalmente solo di una ipotesi ma sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della piccola sono già al lavoro i carabinieri che si sono recati nell’abitazione della famiglia in cui c’è la madre, sotto shock per la tragedia, insieme ad altri bambini.

Gli interrogatori

Con gli interrogatori di chi c’era, in quel momento, in casa, gli inquirenti contano di avere altre informazioni sull’accaduto, contestualmente i carabinieri della Compagnia di Noto e del comando provinciale di Siracusa compiranno degli accertamenti sull’appartamento per verificare se la vicenda è riconducibile ad un incidente. La Procura di Siracusa potrebbe disporre l’autopsia sul corpicino della piccola che chiarirebbe altri dubbi su questa drammatica vicenda.