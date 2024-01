era ricoverato all'umberto i di siracusa

Tragedia nell’ospedale Umberto I di Siracusa dove un paziente di 74 anni si è lanciato dalla finestra di un reparto dove era ricoverato. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe alzata dal letto, intorno alle 4 del mattino, ed approfittando del momento in cui non c’era nessuno, avrebbe deciso di recarsi verso quello spazio da cui buttarsi.

L’impatto, naturalmente, è stato violentissimo che non ha dato scampo all’anziano: i soccorsi sono arrivati nello spazio di qualche istante, dopo aver sentito quel terribile tonfo ma per il 74enne non c’era più nulla da fare. Sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato gli accertamenti e contestualmente sono stati avvertiti i familiari della vittima.