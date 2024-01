intervento dei carabinieri a siracusa

Tragedia in via Torino, nel rione della Borgata, a Siracusa, dove un uomo ha perso la vita questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima si sarebbe recata in un bar, improvvisamente avrebbe avvertito un malore.

Si è accasciato in prossimità del marciapiede, sotto lo sguardo atterrito dei passanti che poi avrebbero provato a prestare le prime cure all’uomo, il quale, però, è spirato poco dopo. Sono stati chiamati i soccorsi ma per la vittima non c’era più nulla da fare, i carabinieri, avvertiti da alcune chiamate al centralino della caserma di viale Tica, sono arrivati. Hanno constatato che si trattava di morte naturale, per cui non sarà aperta alcuna indagine