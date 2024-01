incidente stradale sulla Palazzolo-Solarino

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Palazzolo-Solarino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della stazione di Solarino che hanno in mano le indagini, a scontrarsi, per cause da accertare, sono state due moto che stavano percorrendo quel tratto di strada.

La vittima

Ad avere la peggio è stato un 35enne di Solarino, Salvatore Emmanuele, che non ha avuto scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita mentre l’altro uomo coinvolto nell’impatto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ stata aperta una inchiesta per omicidio stradale da parte della Procura di Siracusa e si sta verificando se fosse in corso una gara tra i conducenti delle due moto ma questo lo si verificherà non appena saranno conclusi i rilievi sul tratto di strada teatro dell’incidente mortale. L’area in cui c’è stato l’impatto è stata transennata dai carabinieri mentre sono in corso altri controlli per comprendere se vi sono testimoni, in grado di svelare cosa è accaduto, o telecamere di sicurezza nella zona.

Incidente nel Palermitano

Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale ad Altofonte. Si chiamava Alberto Lo Presti ed aveva 19 anni, il ragazzo a bordo di una Honda Sh. Da chiarire le dinamiche. Secondo le prime valutazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. Pare che il giovane abbia impattato con violenza su un camion fermo della nettezza urbana. Ma saranno le indagini a chiarire tutto.

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele all’altezza dell’ex distributore di benzina ormai dismesso. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo mezzo in direzione del paese.

L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Immediato anche l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale.