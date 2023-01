il rito nella chiesa di santa maria della consolazione

Si terranno stamane, alle 12, i funerali di Giuseppe Carbè, il 58enne panificatore, trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella sua attività commerciale.

Funerali nella chiesa di Santa Maria della Consolazione

Per l’ultimo saluto è stata scelta la chiesa di Santa Maria della Consolazione, a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa, dove aveva trascorso molta parte della sua vita il 58enne, le cui ragioni del suo gesto estremo non sono ancora note. Tanta la commozione, non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra i conoscenti ed i clienti del suo panificio.

Sgomento nella comunità

Nel periodo natalizio tanti siracusani si recano nel locale per l’acquisto del panettone, prodotto artigianalmente. Una tradizione familiare molto apprezzata nel capoluogo e così, non appena, si è avuta la notizia della sua morte, sono stati tanti i commenti ma soprattutto le testimonianze di cordoglio.

I messaggi di cordoglio

“I nostri cuori vivono immensi dolori in questi giorni, troppo dolore ingiusto…Che ognuno di noi possa trovare la forza di appoggiarsi a chi ci ama… per superare questi immensi ostacoli. Affidiamoci al bene e non diamo spazio alla cattiveria, la vita è un bene prezioso abbiate cura di voi e di chi ci sta accanto, non vergogniamoci di chiedere aiuto” è la testimonianza di una donna che conosceva la vittima.

“Una tragedia di tale proporzioni è difficile da superare e dimenticare, tutt’ora mi sembra un brutto sogno, non ho parole per esprimere la mia vicinanza in questo triste momento all’intera famiglia Carbe’ ,amici da sempre , famiglia stupenda , mai avrei potuto aspettarmi una notizia del genere” è il commento di un altro conoscente che ha espresso cordoglio alla famiglia del panificatore.

I funerali di Maddalena

Ieri pomeriggio, al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, si sono tenuti i funerali di Maddalena Galeano, la 19enne vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto in via Monti, a Siracusa.