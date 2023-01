i messaggi di cordoglio alla famiglia

E’ sotto shock la comunità di Belvedere, a Siracusa, per la tragica morte di Giuseppe Carbè, il 58enne panificatore, trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella sua attività commerciale.

Sgomento a Siracusa

Non sono chiare le cause per cui l’uomo ha deciso di togliersi la vita ma la notizia del suo decesso ha creato molta commozione e sgomento non solo nel quartiere dove lavorava ma in tutta la città.

I panettoni più gettonati della città

Il suo panificio è tra i più noti a Siracusa, soprattutto nel periodo natalizio tanti siracusani si recano nel locale per l’acquisto del panettone, prodotto artigianalmente. Una tradizione familiare molto apprezzata nel capoluogo e così, non appena, si è avuta la notizia della sua morte, sono stati tanti i commenti ma soprattutto le testimonianze di cordoglio.

I messaggi di cordoglio

“I nostri cuori vivono immensi dolori in questi giorni, troppo dolore ingiusto…Che ognuno di noi possa trovare la forza di appoggiarsi a chi ci ama… per superare questi immensi ostacoli. Affidiamoci al bene e non diamo spazio alla cattiveria, la vita è un bene prezioso abbiate cura di voi e di chi ci sta accanto, non vergogniamoci di chiedere aiuto” è la testimonianza di una donna che conosceva la vittima.

“Una tragedia di tale proporzioni è difficile da superare e dimenticare, tutt’ora mi sembra un brutto sogno, non ho parole per esprimere la mia vicinanza in questo triste momento all’intera famiglia Carbe’ ,amici da sempre , famiglia stupenda , mai avrei potuto aspettarmi una notizia del genere” è il commento di un altro conoscente che ha espresso cordoglio alla famiglia del panificatore.

Seconda tragedia a Siracusa in poche ore

La città è stata scossa da un’altra tragedia, quella legata alla morte di una 19enne, Maddalena Galeano, studentessa del liceo classico Gargallo, vittima di un incidente stradale avvenuto martedì scorso in via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta.