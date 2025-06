Un giovane turista di 21 anni, originario della Francia, è morto dopo un malore avuto mentre si trovava in contrada Stallaini, nel territorio di Palazzolo, nel Siracusano. Era in compagnia dei suoi familiari e sono stati loro stessi a prestare le prime cure salvo poi chiedere l’intervento dei soccorsi. Sono arrivate le ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco che hanno chiesto l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale ma il cuore del 21enne aveva cessato di battere