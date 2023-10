è accaduto a lentini

Avrebbe deciso di svolgere dei lavoretti in casa nella serata di ieri un uomo di 57 anni residente a Lentini. L’uomo, secondo alcune informazioni , era salito su una scala per consentirgli di fare delle riparazioni quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, finendo sul pavimento.

Il decesso del 57enne

A quanto pare, in un primo momento, si sarebbe pensato ad un incidente domestico ma poco dopo è emersa la notizia che il 57enne sarebbe rimasto vittima di un infarto.

I soccorsi

I familiari avrebbero chiesto l’intervento dei soccorsi, tra cui il 118 ed i carabinieri ma per l’uomo non c’era più niente da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere, rendendo inutile qualsiasi tentativo di tenerlo aggrappato alla vita.

Dramma a Siracusa

Dramma a Siracusa dove nelle prime ore del mattino un uomo di 89 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione, posta al quarto piano di una palazzina in viale Teracati, nella zona nord della città.

La ricostruzione della polizia

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione degli agenti delle Volanti, ad accorgersi per primo del gesto dell’anziano è stato il badante che, non trovandolo nelle stanze della casa, si è affacciato, scoprendo, poco dopo, il corpo della vittima riverso sulla strada.

L’ispezione cadaverica

Ha avvertito la famiglia e la polizia: il personale delle Volanti ha poi chiesto l’arrivo dell’ambulanza ma il cuore del pensionato aveva ormai cessato di battere. Sul posto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica dell’89enne.

La sequenza di suicidi

E’ ormai impressionante la sequenza di suicidi, con queste modalità, a Siracusa. Appena un mese fa, un uomo di 40 anni, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, è precipitato ai piedi della palazzina in cui viveva, in via Tisia, una delle zone della città ad alto tasso commerciale. La vittima non è deceduta immediatamente, è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove il suo cuore ha cessato di battere.