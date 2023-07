lunedì alle 18 i funerali

Tragedia a Portopalo di Capo Passero dove nella serata di ieri è deceduto Francesco Caruso Verso, 39 anni, pachinese.

Figlio di una famiglia di avvocati

L’uomo, figlio dell’avvocato Luigi Caruso Verso, ex senatore, e fratello di Paolo Caruso Verso, anch’egli penalista, sarebbe stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, accortosi del 39enne che era in evidente difficoltà, avrebbe chiesto l’intervento dei soccorsi, peraltro in una zona, quella tra Pachino e Portopalo, molto sensibile in tema di personale sanitario, piuttosto carente, come spesso denunciato dalla sindaca di Pachino, Carmela Petralito.

La tragedia

Le condizioni di Francesco Caruso, nel volgere di pochi istanti, sono precipitate e per lui non c’è stato nulla da fare. Tanta la commozione nella comunità pachinese, la famiglia Caruso è molto nota per la sua attività professionale, spesso Francesco si vedeva al palazzo di giustizia di Siracusa insieme al padre ed al fratello per seguire le vicende giudiziarie dei clienti dello studio.

I funerali

Numerose sono gli attestati di cordoglio, frattanto sono stati fissati i funerali che si terranno lunedì alle 18 nella chiesa Madre di Pachino.

Il cordoglio della sindaca di Pachino

La sindaca di Pachino, Carmela Petralito, ha annullato, in segno di lutto, tutti gli eventi previsti nella giornata di oggi. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Francesco Caruso e siamo vicini alla sua famiglia.

Peraltro Francesco era tra i più entusiasti e competenti promotori – si legge nel messaggio della sindaca di Pachino, Carmela Petralito -delle iniziative legate alla manifestazione Pachino porta della democrazia, per l’80mo anniversario dello sbarco. In segno di lutto, tutte le iniziative in programma oggi sono annullate”.