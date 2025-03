Il servizio di trasporto locale a Siracusa è sbarcato su Google transit, motivo per cui chiunque, tramite smartphone, può avere informazione sui tragitti e sui tempi di percorrenza digitando le destinazioni sull’app Maps del più diffuso motore di ricerca al mondo.

L’incontro al Comune

L’annuncio è stato dato stamattina in una conferenza stampa, nel corso della quale sono stati forniti i dati del primo vero anno di gestione del servizio da parte di Sais Autolinee, il 2024, e si è parlato anche di ricorso all’intelligenza artificiale. Sono intervenuti il sindaco Francesco Italia, il presidente del consiglio comunale Alessandro Di Mauro, l’assessore e il dirigente della Mobilità, Vincenzo Pantano e Santi Domina, il direttore di Sais, Vincenzo Asaro, e Davide Mangerini di Autoroute, società specializzata nelle soluzioni tecnologiche per il trasporto.

Dei 250 tra aziende e comuni curati da Autoroute, solo il 20 per cento fornisce infomobilità attraverso Google maps. I tragitti e le soluzioni di trasporto non riguardano solo chi si muove nell’area urbana ma anche chi deve raggiungere Siracusa da un’altra località e viceversa. Si tratta di un passo in avanti, ha spiegato Mangerini, che serve da base per i più avanzati sviluppi tecnologici nel settore.

I dati

Per altro i dati dicono che i nuovi strumenti a Siracusa sono molto utilizzati: 16 mila utenti unici hanno fatto ricorso all’infomibilità durante il 2024, con 50 mila interrogazioni e 58 mila scansioni dei Qr Code esposti alle fermate. Il futuro prevede il ricorso all’intelligenza artificiale: è fase di progettazione una chatbox per richieste specifiche e soluzioni personalizzate non solo per muoversi ma anche per vivere Siracusa.

Il sindaco

“Continuiamo a lavorare – ha commentato il sindaco Italia – per migliorare un servizio che sta dando soddisfazioni all’Amministrazione ma credo, sulla base dei numeri, pure ai cittadini. Dal punto di vista tecnologico, l’approdo a Google transit consente agli utenti di usufruire dei mezzi avendo a disposizione sul telefono tutte le informazioni necessarie per muoversi. Il Comune sta investendo molto nel settore. Il bilancio triennale, approvato l’altro ieri, prevede l’acquisto di nuovi bus elettrici, 30 pensiline e una ventina di paline elettroniche da collocare alle fermate come accade in tutta Europa, oltre a un grande parcheggio intermodale, da realizzare nei pressi del nuovo ospedale, e un altro all’Isola in vista della ripresa del collegamento via mare con Ortigia. Certo, convincere i cittadini – ha aggiunto Italia – a lasciare l’auto a casa è un cambiamento culturale, poiché implica convincere i siracusani che oggi c’è un servizio di autobus efficiente diversamente dal passato, ma noi insistiamo”

I risultati del 2024

I risultati del 2024, tutti certificati, sono stati illustrati da Vincenzo Asaro. Due dati su tutti: gli autobus a

Siracusa sono stati puntuali per il 95 per cento (la tolleranza massima di ritardo prevista dalle rilevazioni è

di 5 minuti) a fronte di una media nazionale dell’87,9; il 35 per cento degli utenti parte dai quartieri

periferici. Un risultato questo che il sindaco Italia ha evidenziato «perché significa due cose: ci sono meno

auto in circolazione; chi abita lontano dal centro può vivere la città e godere degli eventi che vengono

organizzati. È un dato – ha concluso Italia – che gioca a favore di quella ricucitura urbana su cui stiamo

stiamo lavorando con vari progetti».