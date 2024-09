gratis fino al secondo anno di superiori

Introduzione di nuove linee urbane e modifiche in alcune di quelle esistenti. Sono le novità alcune delle novità nel trasporto pubblico di Siracusa introdotte da oggi e che sono frutto della concertazione tra il settore Mobilità e trasporti e la Sais Autolinee, la società che si occupa del servizio in città.

Il giro delle scuole

Le nuove linee attivate sono due e riguardano gli studenti delle frazioni che devono raggiungere Siracusa. Da Belvedere ogni giorno partiranno due mezzi, entrambi alle 7, per effettuare il cosiddetto “giro scuole”. Le corse di ritorno, alla fine delle lezioni, sono invece sfalsate: una alle 13,45 e una alle 14,20. Anche da Cassibile ogni mattina partiranno due mezzi ma in orari differenti: alle 6,50 e alle 7,05; tre, invece, le corse per riportare a casa gli studenti: alle 13,15, alle 13,55 e alle 14,20.

Costo gratuito fino al secondo anno

Il servizio è gratuito fino al secondo anno delle Superiori mentre per chi frequenta gli anni successivi è previsto un abbonamento.

Grottasanta costiera

Novità riguarda la linea 107 “Grottasanta costiera”. Introdotta la scorsa primavera, non effettuerà più corse solo dal lunedì al venerdì perché il servizio è stato esteso anche al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Le partenze da via Rubino sono alle: 8:10, 9:20, 10:30, 12:50, 14:00, 16:20, 17:30 e 18:40.

Santa Lucia

Cambiamenti da oggi anche per la 105 “Santa Lucia”, che consentirà ai passeggeri di raggiungere l’ingresso di Ortigia. I bus infatti, prima di finire la corso in via Rubino, compiranno una deviazione imboccando via Malta per poi tornare indietro lungo corso Umberto e dirigersi al capolinea. Inoltre gli uffici informano che sono state apportate delle variazioni agli orari di tutte le linee, ragione per cui si consiglia di consultarli sul sito www.saisautolinee.it oppure sull’app (che si può scaricare dagli store), dove intanto è stato perfezionato il sistema di infomobilità per conoscere gli orari di arrivo dei bus alle singole fermate.

Il sindaco

“Col passare del tempo – dicono il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Mobilità e trasporti Vincenzo Pantano – stiamo adattando il servizio per incontrare il più possibile le esigenze dell’utenza, compresi gli studenti pendolari. Non era facile attivare un sistema di trasporto urbano praticamente dal nulla e ci stiamo riuscendo grazie a un partner privato che crede nell’investimento e ai finanziamenti che riusciamo a intercettare per l’acquisto di mezzi ecologici. Il dati sui passeggeri ci dico non che abbiamo imboccato la strada giusta”.

Costo 5 euro per la Settimana europea della mobilità

Infine, da lunedì prossimo e fino a giorno 22 sarà possibile viaggiare sui mezzi urbani con pochi euro. In occasione della Settimana europea della mobilità, su richiesta del Comune, per promuovere il servizio, la Sais ha deciso di scontare il prezzo del biglietto: con soli 5 euro, per l’intera settimana, sarà possibile viaggiare su tutte le linee e senza limiti di orario. I titoli, in un’ottica green e di sostenibilità, potranno essere acquistati solo on-line e scaricati sugli smartphone.