l'iniziativa

La Sais, il gestore del servizio di trasporto pubblico di Siracusa, ha deciso di avviato una speciale promozione per i gruppi, anche piccoli, che scelgono di muoversi in città con i mezzi pubblici. Si tratta di una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale del sindaco Italia per spingere all’uso dei bus.

Le tariffe

A partire da un minimo di tre persone, i componenti potranno viaggiare su tutte le linee urbane, potendo

raggiungere ogni angolo di Siracusa, al prezzo di 2 euro; il biglietto acquistato ha validità fino alle ore 24 del giorno di emissione. La Promo Gruppi è attiva da oggi e scadrà il 30 settembre. I titoli di viaggio si possono comprare soltanto sui bus, direttamente dall’autista: basterà comunicare il numero dei componenti e la tariffa ridotta verrà immediatamente applicata.

Le nuove linee

Negli ultimi mesi, in vista dell’inizio della stagione turistica estiva, il trasporto pubblico a Siracusa si è arricchito di nuove linee. L’ultima in ordine di tempo è quella giornaliera che copre il periplo di Ortigia per tutte le ventiquattr’ore con tempi massimi di attesa di 10 minuti, dalle ore 7 alle 23, e di 20 minuti dalle 23 alle 7. Ed ancora: la cosiddetta linea turistica, che giornalmente collega Ortigia con il Parco archeologico della Neapolis dalle 17 alle 23; e quelle che, dalle 18 alle 2, uniscono i parcheggi delle vie Elorina e Von Platen al centro storico nelle sere di venerdì, sabato, domenica e dei giorni festivi.

Il sindaco, “puntiamo a nuovi utenti”

Per il sindaco Italia e l’assessore Pantano, “dimostra sensibilità, la Sais, per avere colto il senso dello nostra

richiesta, che punta a intercettare i gruppi di amici, le famiglie e i turisti. I dati sulla diffusione e sul gradimento del

servizio sono molto incoraggianti e con questa iniziativa, scommettendo su un prezzo davvero conveniente,

puntiamo a intercettare nuovi potenziali utenti così da ridurre ulteriormente l’uso del mezzo privato. Sono tutte

esperienze di cui faremo tesoro in vista delle stesura del bando europeo per l’entrata a regime del servizio».