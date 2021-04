braccio di ferro con una società privata

Decisione del Cga sull’affidamento del servizio di trasporto degli studenti di Melilli

Il Tar aveva dato ragione ad una società privata ed il Comune ha poi fatto ricorso al Cga

Si tratta di un sospensiva in attesa del giudizio definitivo del Cga

Il servizio sarà garantito dall’Ast fino alla conclusione dell’affidamento

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sospeso la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di una società privata la Euro Tour Servizi per l’affidamento del servizio di trasporto degli studenti di Melilli. Lo annuncia il Comune di Melilli, per il quale, in attesa del pronunciamento definitivo del Cga, il servizio sarà gestito dall’Ast ” fino alla naturale conclusione dell’affidamento”. Secondo quanto riferito da fonti vicine al Municipio, l’appalto scadrà tra poco più di mese.

Il sindaco

“Ero molto fiducioso dell’espletamento dell’iter amministrativo da parte degli uffici della pubblica istruzione del Comune di Melilli – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Carta – a loro va il mio ringraziamento, in particolare all’assessore Rosario Cutrona e alla dirigente dell’ufficio, Marina Ferraro, per l’attenzione e la dedizione che hanno sempre mostrato nell’espletamento delle loro funzioni.

“Sì al servizio pubblico”

“La politica del Comune di Melilli – ha aggiunto il sindaco – sarà sempre rivolta alla pubblicizzazione e non alla privatizzazione di servizi essenziali e strategici come quelli dell’istruzione e dell’assistenza scolastica”. “Sempre fiducioso nella giustizia – ha concluso Giuseppe Carta – voglio ringraziare altresì i legali dell’Ente che hanno fatto valere le nostre ragioni.”