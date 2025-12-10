Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 10.45, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, all’altezza del passaggio a livello nel tratto compreso tra Cassibile e il ponte sul fiume Cassibile, nel Siracusano.

Il trattore

A risultare coinvolto è stato un trattore di grandi dimensioni che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato riversando il carico sulla carreggiata.

La chiusura del tratto

L’episodio non ha provocato feriti, ma ha reso necessario l’immediato intervento di più pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico. Il sinistro ha comportato la chiusura del tratto interessato in entrambe le direzioni.

Cambia la circolazione

La viabilità è stata temporaneamente deviata su viale dei Lidi, sulla SP 12 e verso l’autostrada, per consentire la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.

Intervento dell’Anas

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas, al lavoro per ripristinare le normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile. Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti in transito lungo la rete viaria alternativa.