Intervento dei vigili del fuoco

Un treno diretto alla stazione ferroviaria ha travolto un gregge di ovini che transitava sui binari in prossimità del tempio di Giove, alla periferia sud di Siracusa. L’incidente, secondo quanto emerge nella ricostruzione dei vigili del fuoco che sono intervenuti, si è registrato intorno alle 22. Il treno era proveniente da Gela ma il conducente non è riuscito, nonostante la frenata, a fermare il convoglio, finito contro gli animali. Per fortuna, i 18 passeggeri non hanno riportato delle lesioni, solo un po’ di spavento mentre sono in corso gli accertamenti per capire cosa ci facesse quel gregge sui binari. Le indagini della Polizia ferroviaria sono concentrate sul proprietario degli animali.