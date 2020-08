Gara a Francofonte

E’ finita sui social con tanto di video e foto una corsa clandestina di cavalli disputata sulle strade del Siracusano. La gara si è svolta nel territorio di Francofonte, alle prime luci dell’alba come sempre accade in queste circostanze per evitare il traffico e soprattutto i controlli delle forze dell’ordine. Due i cavalli partecipanti alla competizione clandestina, tantissime le persone che, in sella agli scooter ed alla moto, hanno scortato i fantini fino all’arrivo. E’ probabile che siano scommettitori, del resto, i precedenti insegnano come queste gare sviluppino un giro di affari importanti. Nel Siracusano, le gare abusive sono un fenomeno abbastanza radicato, spesso sono state organizzate su altri territori, tra cui Avola e Palazzolo, mentre uno dei percorsi più gettonati è la Maremonti, la strada che lega Siracusa con i Comuni della zona montana della provincia.

Al termine di questa corsa clandestina, come riportato dal sito laspia.it, gli organizzatori hanno pubblicato sui social non solo le immagini della competizioni ma anche i festeggiamenti, culminati con la somministrazione dello spumante al cavallo vincitore. Tutto quanto sarebbe adesso nella disponibilità delle forze dell’ordine, che avrebbero avviato le indagini per risalire a tutti i partecipanti della gara.