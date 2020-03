Le passeggiate lungo la pista ciclabile

Chiude la pista ciclabile di Siracusa, il sentiero lungo circa 6 chilometri, al centro di una grossa polemica scoppiata domenica per via dell’eccessivo numero di podisti e famiglie. La decisione è stata presa dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, che ha firmato un’ordinanza che vieta lo svolgimento di “qualsiasi attività ricreativa o sportiva sulla pista ciclabile “Rossana Maiorca” anche nei casi in cui l’attività non venga svolta in gruppo”. Fino al prossimo 3 aprile, quindi, non sarà più possibile né praticare jogging né passeggiare: sulla pista potranno transitare mezzi e personale autorizzato per motivi di sicurezza o di pulizia.

“L’ulteriore stretta voluta dal Governo, l’evolversi della situazione epidemiologica ma anche le modalità di utilizzo della pista hanno portato alla firma dell’odierna ordinanza che comporterà, per i trasgressori, l’applicazione delle misure previste dal decreto della Presidenza del Consiglio” fanno sapere dal Comune di Siracusa.