ha lanciato la droga dal finestrino della sua auto

Operazione antidroga a Solarino, nel Siracusano

Arrestato un 35enne che aveva con se delle dosi di cocaina

Conservava dei pizzini per le consegne

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un 35enne di Solarino, disoccupato, con precedenti penali.

Posto di controllo

I militari avevano allestito un posto di controllo e quando l’auto del 35enne si sarebbe avvicinata il conducente, secondo quanto emerge nella ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe lanciato dal finestrino un involucro, che è stato successivamente recuperato dagli inquirenti.

La cocaina

In quel contenitore, i carabinieri della stazione di Solarino hanno trovato 18 involucri in cellophane contenenti

cocaina per un peso complessivo di quasi cinque grammi.

La contabilità

Dopo aver perquisito l’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto inoltre, all’interno del suo borsello, due fogli di carta con diversi appunti verosimilmente riferibili ad attività di spaccio e la somma contante di 105 euro. “Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere esaminato presso il Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne la percentuale di principio attivo, mentre l’arrestato, dopo le formalità, è stato posto agli arresti domiciliari” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Il ruolo dell’indagato

I carabinieri stanno provando a comprendere il ruolo assunto dal 35enne in quel che sembra essere un traffico di droga. Da capire se è solo un corriere, con il compito di organizzare le spedizioni da un posto ad un altro, o se, invece, si sarebbe messo in proprio. Elementi che solo le indagini potranno chiarire, frattanto l’uomo, nelle prossime ore, si sottoporrà all’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

I controlli nel Siracusano

Nell’ambito dei controlli su strada, i carabinieri del comando provinciali hanno emesso sanzioni, per violazione del codice della strada, per un importo di circa 24 mila euro, inoltre sono stati sottratti complessivamente 165 punti dalle patenti di guida; 22 i documenti di circolazione ritirati e 14 i veicoli posti a fermo o sequestro amministrativo.