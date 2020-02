il 22-23 e il 25 febbraio

Il 22-23 e 25 febbraio torna l’appuntamento col Carnevale 2020 di Palazzo Acreide, uno dei più apprezzati dell’Isola per l’ampiezza e la cura della manifestazione.

Una festa a tuttotondo che, oltre alle sfilate dei carri, coinvolge eventi musicali e gastronomici per tre giorni di divertimento e folklore in uno dei borghi più belli d’Italia. Maestosi carri allegorici, gruppi in maschera, le majorette e il complesso bandistico Akray animeranno le vie del centro storico fino a tarda notte.

Un appuntamento che ogni anno coinvolge migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia e da tutta la Sicilia.

Si comincia sabato 22 con la prima sfilata. Alle 15.30 viale Dante Alighieri aduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera e partenza della sfilata per le vie del centro storico con le Majorette, il Complesso Bandistico Akray, la parata Disney (la sfilata attraverserà Piazza Pretura, Piazza G. Nigro per poi terminare in Piazza del Popolo).

In Piazza Pretura musica e animazione con Samuel Biundo, Dj Rotation e Stefano Siracusa. Nell’ex Biblioteca saranno esposti i carri in Miniatura. Alle 20 Piazza del Popolo Dj Rotation con Mc Casty, special Guest Gianpaolo Montineri e Paola Musso.

Apertura stand gastronomici e sagra del crostino di Trota. Alle 21.30 Tutti Frutti Show Band; Alle 22.00 il concerto dei Gemelli Diversi. A seguire discoteca sotto le stelle con dj-set fino a tarda notte.

Domenica 23 febbraio è la volta della “sdirruminica ranni” che comincia col raduno dei carri alle 10.30 lungo corso Vittorio Emanuele. Dalle 11.30 spazio alle golosità con gli stand gastronomici per prepararsi alla seconda sfilata dei carri allegorici prevista alle 15. La giornata proseguirà all’insegna della musica in Piazza Preturia con i dj che faranno ballare la piazza.

Martedì 25 febbrario è “u sdirimarti”, la giornata conclusiva del Carnevale palazzolese. La terza sfilata dei carri avrà luogo alle 15.30 in Largo Senatore a cui si aggiungeranno anche i gruppi mascherati. Si continua alle 17 con la tradizionale Sagra dei Cavati e per finire spazio alla musica con un programma da discoteca all’aperto, in Piazza del Popolo, a partire dalle 21.30.