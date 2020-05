Indagine del commissariato

Nella sua abitazione, a Lentini, nel Siracusano, il cane poliziotto, Ulla, ha scovato una partita di droga, circa 200 grammi di marijuana, di cui 10 già suddivise in dosi, e due bilancini di precisione. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Rosario Scrofani, 19 anni, lentinese, con precedenti penali nonostante la sua giovane età. Come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno coordinato le indagini, il ragazzo si trova ai domiciliari, in attesa di essere sentito dal gip del tribunale di Siracusa per l’udienza di convalida della misura cautelare.

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, da qualche giorno, avevano messo sotto stretta osservazione il giovane, del resto i suoi precedenti avrebbero attirato le attenzioni delle forze dell’ordine. A quanto pare, il presunto spacciatore sarebbe stato in visto in compagnia di alcune persone, abbastanza conosciute anche agli inquirenti, anzi sono state proprio quest’ultime a consentirgli di arrivare sulle tracce dell’indagato. La polizia avrebbe avuto informazioni sull’esistenza di un piccolo commercio di stupefacenti e così ha dirottato le attenzioni sul ragazzo. E’ stato dato l’ordine di compiere un controllo nei suoi confronti che ha permesso di rinvenire quel quantitativo di erba.

Un episodio analogo si è verificato a Siracusa dove nella casa di un giovane di 25 anni, senza precedenti penali e disoccupato, i carabinieri hanno rintracciato un deposito di droga: 700 grammi, nascosti nella biancheria personale, e 28,59 grammi di marijuana suddivisi in 63 buste, 4 grammi di cocaina, suddivisi in 10 buste di diverso peso numerose banconote di vario taglio, rinvenuti nel garage nella disponibilità del presunto spacciatore, tratto in arresto.