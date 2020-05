Fermato tra Lentini e Ragusa

La sua auto, in cui viaggiava in compagnia della moglie, è finita contro un guard-rail all’altezza della tangenziale Ovest di Catania, sull’autostrada Palermo-Catania, dopo essere stata tamponato da un’auto pirata. Un agente della Polizia stradale, in servizio a Caltanissetta, nonostante i danni riportati dalla suo mezzo, si è messo all’inseguimento di quella macchina, una Fiat Brava, bloccata con una manovra da film sulla statale 114 in direzione di Ragusa. Il conducente è stato bloccato ed al termine della perquisizione, compiuta dal personale della Polstrada di Lentini, è stata trovata della droga, 92 grammi di cocaina, da cui sarebbe stato possibile ricavare 548 dosi, secondo i calcoli degli investigatori che ritengono fosse Ragusa la destinazione di quella partita. Il presunto pirata della strada, Mattia Parrino, 24 anni, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Sono in buone condizioni l’agente della Polstrada di Caltanissetta, che era fuori servizio, e la moglie ma hanno vissuto momenti di grande apprensione durante quelle fasi concitate. Secondo quanto svelato dalla Polizia stradale, il giovane corriere, poco prima di essere bloccato, avrebbe provato a disfarsi della droga, che conservava nei pantaloni ma la sua mossa non è passata inosservata, infatti le forze dell’ordine l’hanno recuperata e posta sotto sequestro

“Buttato a terra l’involucro, Parrino – spiegano dalla Polizia stradale – cercava con i piedi di spingerlo sotto la macchina. Gesto che tuttavia non sfuggiva all’occhio attento dei poliziotti della Stradale, avvezzi a tali comportamenti, che provvedevano immediatamente a raccogliere il sacchetto contenente cocaina con un alto grado di purezza”.