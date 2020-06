E' accaduto a Floridia

Un’auto ha preso fuoco mentre era in corsa ma le tre donne che erano bordo sono riuscite a mettersi in salvo. E’ accaduto nel tardo pomeriggio a Floridia, nel Siracusano, intorno alle 17,30: a salvarle è stato un passante che avrebbe avvisato la conducente del principio di incendio. A quel punto, hanno fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme lo divorassero. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ad intervenire dopo una segnalazione, riuscendo poi a spegnere il rogo. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare le fiamme è stato un guasto, non è chiaro per il momento se di natura meccanica o elettrica.

La settimana scorsa è accaduto, nel Siracusano, un episodio simile, infatti un furgone ha preso fuoco mentre stava percorrendo l’autostrada Siracusa-Catania nel tratto vicino allo svincolo di Augusta. Per fortuna, anche in quel caso, il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme divorassero il mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa ed Augusta che hanno escluso la matrice dolosa, probabilmente si è trattato di un incidente, del resto, come affermato dallo stesso autista, ascoltato dai pompieri, il furgone aveva delle anomalie e stava per recarsi in un’officina.