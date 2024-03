turismo e infermieristica

“Siracusa sempre più città universitaria“: una frase dell’intervento del rettore dell’ateneo di Catania, Francesco Priolo, è diventato il claim di una giornata speciale per Siracusa e per il suo rilancio culturale.

Riconsegnato Palazzo Impellizzeri

E’ stata riconsegnata alla città la sede universitaria dello storico Palazzo Impellizzeri, finito di restaurare e che presto sarà completato con gli arredi, e sono stati presentati due nuovi corsi di laurea frutto della collaborazione con l’università di Catania: uno in Infermieristica e uno in Progettazione e gestione del turismo culturale, che prenderanno il via a partire dall’anno accademico 2024- 25.

Infermieristica a Villa Reimann

La mattinata è iniziata con un sopralluogo nella villa di via Necropoli Grotticelle che l’infermiera Christiane Reimann donò al comune di Siracusa e che, nel rispetto delle volontà testamentarie, ospiterà appunto, il corso di Infermieristica.

Il punto sull’Università a Siracusa

Poi il trasferimento a Palazzo Impellizzeri per una conferenza stampa che è servita anche a fare il punto sull’offerta universitaria in città, alla quale, oltre al rettore, hanno partecipato il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alla Cultura e all’Università del Comune, Fabio Granata, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, la direttrice del dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate, Antonella Agodi. e la direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche Marina Paino.

Siracusa terzo polo

“Da oggi Siracusa è ancor di più città universitaria – ha detto il rettore Priolo –, il terzo polo consolidato di quel Siciliae Studium Generale che ambisce ad essere nuovamente, come alle sue origini, l’università di Catania. Dal giugno 2020, quando abbiamo sottoscritto l’accordo con il comune di Siracusa, abbiamo investito oltre dieci milioni sulle strutture edilizie e potenziato l’offerta formativa. Stiamo ristrutturando la caserma Abela, che ospita i corsi di Architettura, stiamo per consegnare Palazzo Impellizzeri ristrutturato, e abbiamo già restituito Palazzo Chiaramonte dove ha ripreso pienamente le attività la prestigiosa Scuola di Archeologia”.

Sindaco, “rapporto più forte con Università Catania”

“Già nel 2018 – ha affermato il sindaco Italia – dissi che avrei voluto un rapporto più forte con l’università di Catania e adesso lo stiamo dimostrando con i fatti, con investimenti nell’edilizia e con l’avvio di altri due corsi di laurea che, e penso soprattutto a Infermieristica, metteranno nel mercato del lavoro professioni di cui il territorio ha grande bisogno. Trovo inoltre straordinaria la collaborazione con l’Asp. Trasformando in realtà il sogno di Christiane Reimann, abbiamo chiuso il cerchio di questo bell’esempio di vita e amministrativa e di collaborazione tra le istituzioni.

Il commissario dell’Asp

“L’avvio del corso di laurea è un evento formativo importante – ha detto il commissario straordinario dell’Asp Caltagirone – ed è un evento storico che interviene sulla attuale carenza di infermieri e anticipa una possibile crisi nella categoria nell’immediato futuro, considerato che l’età media a livello nazionale è di 58 anni”