l'annuncio del sindaco

A Priolo dosi del Johnson&Johnson per tutti e senza prenotazione

L’annuncio del sindaco Pippo Gianni

Alti i numeri del vaccinati nel Comune del Siracusano

Al centro di vaccinazione di Priolo, nel Siracusano, saranno somministrate le dosi di Johnson&Johnson senza prenotazione e per tutte le fasce di età. Lo annuncia il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ritiene molto soddisfacenti i dati relativi al numero di persone già vaccinate.

“Dati soddisfacenti sui vaccini”

“In questi giorni – sottolinea il primo cittadino – grazie anche all’apertura agli over 40, la risposta della popolazione alla campagna vaccinale è stata fortunatamente al di sopra delle aspettative. A Priolo, così come in tutta la Sicilia, si è registrato un record di vaccinazioni; l’assessorato regionale della Salute ha impartito nuove direttive in corso d’opera, che alcune volte hanno creato piccoli disagi, non dipendenti dagli operatori sanitari dell’Asp”.

Aumentare i vaccinati

“Adesso – conclude il sindaco Gianni – anche nel nostro paese è disponibile per tutti il vaccino Janssen

prodotto da Johnson&Johnson che non richiede il richiamo e che consentirà un nuovo impulso alla campagna vaccinale”. Il Centro di Priolo, che ha sede al Cerica, è aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato,dalle 9:00 alle 19:00.

Hub a Floridia

I locali della Guardia medica di Floridia, nel Siracusano, saranno usati per la realizzazione di un centro di vaccinazione.

Il centro nella zona artigianale

Lo assicura il segretario provinciale di un sindacato, Fsi-Usae, Renzo Spada, per il quale l’individuazione di questa sede, in contrada Vignarelli, nella zona artigianale, consentirà di aumentare il numero delle vaccinazioni. “Il servizio verrà fornito nella massima sicurezza anche perché c’ è grande disponibilità di aree di parcheggio senza interferire con la viabilità locale” assicura il rappresentante sindacale che ha speso parole di elogio per la direzione generale dell’Asp di Siracusa.

Il centro a Portopalo

A Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, appena uscito dalla zona rossa dopo le notizie confortanti sul crollo del numero dei contagiati, è stato inaugurato un hub per la campagna di vaccinazione. Il sito, come annunciato dal sindaco del borgo marinaro, Gaetano Montoneri, si trova in contrada Cozzo Spadaro. “Darà impulso alla campagna di vaccinazione” ha commentato il primo cittadino.