più giorni per la somministrazione del siero

E’ corsa a Siracusa per la quarta dose del vaccino anti Covid19 al punto che l’Asp ha disposto l’aumento delle giornate nel centro di vaccinazione, l’ex Onp, in contrada Pizzuta.

Giorni ed orari

Oltre che nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato, l’Hub dal 18 ottobre è aperto anche il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Le giornate e le fasce orarie di apertura degli altri centri vaccinali dislocati nei vari comuni della provincia, accessibili direttamente o attraverso prenotazione nel sito di Poste Italiane, sono consultabili nell’elenco aggiornato pubblicato nel sito internet aziendale.

La copertura dei vaccini

In provincia di Siracusa, stando ai dati forniti dall’Asp, la copertura totale over 12 della vaccinazione anticovid con la seconda dose ha raggiunto quasi il 90 per cento, con la terza dose il 60 per cento circa dell’intera popolazione e crescono di giorno in giorno le richieste per la seconda dose booster o quarta dose.

L’appello dell’Asp ai fragili

“La somministrazione di una seconda dose di richiamo – raccomanda il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – è fondamentale soprattutto per la protezione dei soggetti più fragili, più esposti al rischio di malattia grave da covid-19″.

La campagna del ministero

Il ministero della Salute, dall’11 luglio, a seguito delle indicazioni di EMA sulla vaccinazione anti-Covid-19, ha

raccomandato la somministrazione di una seconda dose booster, detta “quarta dose”, per le persone con più di 60

anni e le categorie fragili ed ha lanciato in rete una campagna istituzionale con la partecipazione del Premio Nobel Giorgio Parisi, con l’obiettivo di aumentare il numero dei vaccinati con “quarta dose” per proteggere gli over 60 e la popolazione più fragile e ridurre il numero dei ricoveri.

“ Dal 23 settembre è consentito l’utilizzo dei vaccini m-RNA per la variante Original/Omicron BA.4-5 per la quarta dose, su richiesta dell’interessato, a tutti i soggetti over 12 anni dei vaccini m-RNA, aggiornati alle varianti BA.1 e BA.4-5, che abbiano ricevuto la terza dose di richiamo da almeno 120 giorni” spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione medico di Siracusa Lia Contrino