l'asp dopo l'allarme lanciato da un'associazione

L’Asp di Siracusa assicura che i vaccini sono stati somministrati ad una parte dei pazienti psichiatrici

Per gli altri occorrerà attendere disposizioni

Replica dopo la denuncia di un’associazione a difesa dei pazienti psichiatrici

“Degli ospiti delle Comunità terapeutiche assistite sono stati vaccinati coloro che vi rientrano. I restanti saranno immediatamente vaccinati non appena saranno emanate disposizioni specifiche ferme restando le misure anticovid“. Lo afferma la direzione generale dell’Asp di Siracusa dopo la denuncia dell’associazione “Si può fare per il lavoro di comunità” in merito alla mancanza somministrazione dei vaccini per i pazienti psichiatrici.

“Attenzione per i pazienti”

“L’attenzione dell’azienda nei confronti dei pazienti affetti da patologia psichiatrica è massima al pari di tutti gli altri pazienti salvo giudizi apodittici per logiche che non tengono di certo conto dell’emergenza in atto” spiegano dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

Che aggiunge: “In ordine alla vaccinazione anticovid del personale sanitario, si precisa che l’azienda sta rispettando pedissequamente le disposizioni nazionali e regionali sulle categorie prioritarie e che il personale delle Cta della provincia di Siracusa è stato sottoposto a vaccinazione nei tempi dovuti.

Gli infermieri

L’associazione “Si può fare per il lavoro di comunità” , rappresentata da Gaetano Sgarlata e Carmela Carbonaro rispettivamente presidente regionale e delegata provinciale, ha anche denunciato che “gli infermieri della Psichiatria prima distratti per l’emergenza Covid sono stati destinati ai Pronto Soccorso degli ospedali di Noto e di Augusta, diventando di fatto i tappa buchi delle ataviche inadempienze dell’Asp” .

La posizione dell’Asp

La direzione dell’Asp di Siracusa, in merito a questa segnalazione, precisa che “tutti gli infermieri in organico sono stati assunti e che all’organizzazione straordinaria per l’emergenza Covid partecipano non soltanto gli infermieri della psichiatria ma anche quelli di tanti altri reparti di tutti gli ospedali della provincia di Siracusa. L’emergenza Covid19 è una emergenza che coinvolge tutto il sistema sanitario ed è ovvio che al rientro dell’emergenza tutti i reparti, non soltanto la psichiatria, torneranno alla normalità”.