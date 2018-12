è il servizio di catering per grandi eventi di palazzolo acreide

“Essere inseriti fra le 100 mete d’Italia è uno straordinario traguardo che riempie il nostro cuore di orgoglio, ma che per noi rappresenta un punto di partenza: sentiamo forte la responsabilità di questo titolo e continueremo a lavorare sodo, grazie al supporto del nostro staff, per valorizzare la Sicilia e con l’obiettivo di esportare la nostra professionalità”.

Sono queste le parole con cui lo chef Gaetano Quattropani commenta il riconoscimento ricevuto al Palazzo Madama di Roma, il 6 dicembre scorso, quando il suo “Valentino”, il servizio di catering per grandi eventi, è stato inserito nella guida ‘100 mete d’Italia” del 2018, che ha lo scopo principale di promuovere i valori dell’italianità, premiarne l’originalità, guidando il lettore in un cammino tra località sorprendenti: raccontandone, in questo caso, le eccellenze del patrimonio agroalimentare, enogastronomico e turistico.

L’evento per la consegna del premio 100 Mete d’Italia II^ Edizione è stato organizzato da Dell’Anna Eventi, in collaborazione con la casa editrice RDE.

Ad aprire la serata con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, l’editore Riccardo Dell’Anna.

A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio che ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali, ha valutato i progetti presentati da questi 100 Comuni, suddivisi in 10 ambiti.

Si tratta di un grande onore, che segna un giro di boa nella lunga carriera di Gaetano Quattropani, per il quale lo chef ringrazia, prima di tutto, le persone che gli sono state vicino in questi anni: “Dedico questo momento così positivo alla mia famiglia e allo staff con cui, ogni giorno, lavoro fianco a fianco – aggiunge Gaetano -. La felicità è bella solo se condivisa: ecco perché insieme ci impegneremo a fare sempre e solo meglio per puntare sulla nostra Sicilia e viziare i nostri fruitori che ci hanno sempre dimostrato grande fiducia”.

Il 2018 è anno che chiude in bellezza per Valentino Catering, che ha da poco ricevuto a Milano anche il premio internazionale “Best Catering Award”.

“Stiamo stati travolti dal successo che abbiamo riscosso negli ultimi mesi ed è stato tutto merito della fantastica sintonia che si crea con le persone con cui ogni giorno entriamo in cucina. Per noi lavorare è una vera festa che condividiamo solo con i migliori professionisti”.

Una vera e propria eccellenza nel settore del catering, Valentino, che nonostante sia ormai riconosciuta nel resto d’Italia e anche in Europa, non dimentica le proprie origini sicule ed è già pronto per un evento di beneficienza a Palazzolo Acreide (SR).

“Stiamo lavorando alacremente per gli eventi di Natale e, il 27 dicembre, è in programma l’aperiteatro con la Compagnia teatrale “Cesare Cannata” che presenta lo spettacolo ‘M’adDubbai’ di M. Pantano. Una parte del ricavato della serata, andrà devoluto in beneficenza all’associazione ANFASS, l’associazione nazionale famiglie di persone con disabilità”.