avviate le indagini

Vandali in azione nella sede della Cgil di Lentini: danneggiati i locali. Finestre rotto, cassetti e faldoni sottosopra come denunciato dal segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi.

“Colpita la casa dei lavoratori”

“Ma non sono i danni materiali – non indifferenti tra locali vandalizzati e finestre rotte – a dispiacere “quanto il fatto che di nuovo sia stata colpita la casa dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani – commenta il segretario generale provinciale della Cgil, Roberto Alosi – La camera del lavoro di Lentini vanta una lunga storia di presenza costante sul territorio, che ha sempre profuso massimo impegno nella tutela dei diritti individuali e collettivi, costituendo presidio di democrazia e libertà per tutti, e in particolare verso i più bisognosi. Sfregiarla è un inquietante e insopportabile segno di inciviltà”.

Il precedente

Esattamente, sei anni fa, la sede della Cgil di Lentini subì un altro episodio inquietante. Sono state avviate le indagini per risalire agli autori.