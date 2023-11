la sede di via calatabiano dell'istituto archia

E’ stata vandalizzata la scuola di via Calatabiano, nella zona nord di Siracusa, legata all’istituto comprensivo Archia. Un raid, avvenuto nelle scorse ore, al termine del quale sono state danneggiate delle aule, le porte ed altre stanze, ma sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Siracusa che hanno individuato un sospettato, accompagnato nella caserma del comando provinciale di viale Tica. Frattanto, i locali della scuola sono stati dichiarati inagibili, per cui, per la giornata di oggi, sono state sospese le lezioni.













Le indagini dei carabinieri

Dove la pioggia ed il maltempo non hanno fatto danni, come un po’ si temeva a partire da ieri, quando la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione, ci hanno pensato i vandali ma le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile faranno chiarezza se ad agire sia stato quell’uomo portato in caserma oppure se ci sono altre persone in questa faccenda, dai contorni ancora misteriosi.

Scuola intitolata a vittime di femminicidio

Si tratta, comunque, di un edificio dall’alto valore simbolico, perché è intitolato ad Eligia e Giulia Ardita, madre e figlia, vittime di femminicidio per mano del marito di Eligia, Christian Leonardi, condannato all’ergastolo in via definitiva, accusato di aver picchiato a morte la consorte, all’ottavo mese di gravidanza proprio nella loro casa, in via Calatabiano, a due passi dalla scuola vandalizzata.

La drammatica vicenda di Eligia e Giulia Ardita

In una prima fase delle indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, furono indagati il ginecologo della donna ed il personale del 118, poi, nei mesi successivi, dopo una perquisizione dei carabinieri del Ris di Messina, il quadro accusatorio mutò. Leonardi, poco dopo l’arresto, avvenuto nel settembre del 2015, confessò il delitto, salvo poi fare marcia indietro, accusando i soccorritori e spiegando che la moglie avrebbe avvertito un malore.

L’intitolazione con l’ex ministro Lamorgese

Circa un anno e mezzo fa, alla presenza dell’allora ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, vi fu la cerimonia di intitolazione del plesso di Calatabiano ad Eligia e Giulia Ardita.