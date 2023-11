dopo l'incontro al libero consorzio

La Conferenza scolastica provinciale di Siracusa ha dato il via libera al piano di dimensionamento di tutti gli istituti dei Comuni del Siracusano. Una decisione connessa all’iniziativa del Governo di imporre l’accorpamento delle scuole al di sotto della media regionale fissata in Sicilia in 900 alunni per istituto.

Le 10 scuole

Sono 10 le scuole, tra cui sette istituti comprensivi e tre superiori, che, di fatto, nel piano varato nella sede del Libero consorzio, perderanno l’autonomia: sono tre a Siracusa, due rispettivamente a Pachino e Lentini, una ciascuna a Rosolini, Floridia ed Augusta.

Siracusa

In merito alla situazione del capoluogo, è stata disposta la fusione tra l’istituto comprensivo Martoglio, tranne per il plesso di via Asbesta, con il Verga, tornato ad essere “autonomo” a seguito del pronunciamento del Cga di Palermo.

Come indicato dall’amministrazione comunale di Siracusa, che ha avuto il via libera del Consiglio comunale, l’istituto comprensivo Woityla sarà accorpato al Chindemi, disattendendo le proteste della dirigente scolastica e dei genitori del Woityla, che, nei giorni scorsi, hanno promosso una petizione per salvare la propria autonomia scolastica.

Inoltre, la Conferenza scolastica provinciale di Siracusa ha previsto la scissione dell’istituto superiore Insolera: una parte andrà con l’istituto tecnico commerciale Rizza, un’altra con il Federico II di Svevia con indirizzo professionale.

Pachino e Rosolini

A Pachino due gli istituti che perderanno l’autonomia, tra cui il Brancati, istituto comprensivo, che sarà spalmato tra il Verga ed il Pellico mentre l’istituto superiore Calleri si unirà al Bartolo di Pachino. Invece, la sezione professionale del Calleri, con sede a Rosolini sarà accorpata all’Archimede di Rosolini. Sempre a Rosolini, l’istituto superiore Alessandra confluirà al D’Amico ed al De Cillis.

Lentini

Nella città di Lentini l’istituto superiore perderanno l’autonomia l’istituto superiore Moncada ed il comprensivo Riccardo da Lentini che si unirà al Marconi ed al Vittorio Veneto.

Augusta

Ad Augusta, si registrerà l’accorpamento tra il comprensivo Todaro, il Principe di Napoli, Corbino e Costa. A Floridia, il Volta sarà accorpato tra il De Amicis e il Quasimodo. Manterrà l’autonomia il comprensivo Val d’Anapo di Ferla.