soccorsi dal personale del comune

Uno sbarco di 90 migranti è avvenuto nelle ore scorse al porto commerciale di Augusta. Gli stranieri, tra cui afgani ed egiziani, sono entrati nella rada a bordo di un veliero, che è stato posto sotto sequestro dalla polizia.

I migranti, che erano piuttosto provati per la traversata ed il caldo, sono stati rifocillati dal personale del Comune di Augusta, tra cui il sindaco Giuseppe Di Mare.

Contestualmente, gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per scoprire se tra gli stranieri ci sono gli scafisti, come accaduto in un recente sbarco, sempre ad Augusta, culminato con l’arresto di un ucraino ed un russo, arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.