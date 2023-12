Sold out a Palazzolo Acreide per la rappresentazione teatrale del Don Gesualdo prevista per il 16 dicembre presso l’Auditorium Comunale. Un evento promosso nell’ambito del Centenario dello Scrittore, dalla Manifestazione Nazionale “Verga100” in collaborazione con il Comune.

La storia rappresentativa di uno dei romanzi più intensi e complessi dell’autore, sembra non essere lontana dalla realtà odierna e permette a pubblico di immedesimarsi nella sofferenza del protagonista e del suo travagliato rapporto familiare.

Pièce scritta e diretta da Lorenzo Muscoso

La pièce scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso, proviene direttamente dai luoghi originari della narrazione – il che proietta il tutto in una dimensione di autentico realismo – è interpretata con struggente passione da Alessandro Sparacino, accompagnato dalla sonorità tribali del Maestro Riccardo Gerbino e dalla voce di Rita Abela. L’evento, parte della rassegna culturale intitolata “Palazzolo è” promossa dall’assessore Nadia Spada, la quale sottolinea “l’importanza del teatro come strumento di aggregazione e crescita culturale”, considerazioni importanti che identificano il momento storico e proiettano la cultura isolana verso una dimensione di qualità.

Si legge in una nota degli organizzatori: “Questo spettacolo, quindi, non solo onora la memoria di Verga ma sottolinea il ruolo fondamentale che la cultura e l’arte svolgono nella comunità. La risposta entusiastica del pubblico è una testimonianza dell’apprezzamento per eventi che combinano la tradizione letteraria con le moderne interpretazioni teatrali, creando momenti di condivisione e riflessione”.

Il contest per gli studenti che racconteranno Verga con i book trailer

In omaggio alla figura del celebre scrittore Giovanni Verga, “Verga 100”, Manifestazione ufficiale delle celebrazioni della sua memoria, supportata dal Parlamento Europeo, Consiglio Pontificio Vaticano e Rai Cultura, lancia il concorso conclusivo rivolto ai giovani delle scuole.

Attraverso il racconto audiovisivo gli studenti avranno la possibilità di essere protagonisti del Centenario, raccontando lo scrittore, dal suo trascorso a Vizzini – città natia – a quelle che sono state e le sue opere più rappresentative e che lo hanno reso celebre nel mondo.

I Book trailer sono tra le realtà più interessanti del patrimonio creativo, un modo semplice per accedere alle informazioni e che avvicinano il giovane alla cultura. Uno strumento utile sia alla formazione che alla ricostruzione di determinati eventi, e in un anno come questo, non si può non promuovere un simile progetto nel racconto del Padre del Verismo.

La nomina dei vincitori il 27 gennaio

La scadenza del concorso nonché la nomina dei vincitori, coinciderà, simbolicamente, proprio con il 27 gennaio 2023, giorno in cui si chiuderà di fatto l’evento secolare, e periodo in cui saranno previsti importanti appuntamenti. Info e iscrizione su “Verga100.it”.

