Il vicesegretario nazionale Provenzano ed il segretario regionale Barbagallo in visita nel Siracusano

A Noto conferenza in largo Pantheon e poi passeggiata in piazza

A Lentini, nel pomeriggio, incontro presso la saletta Navarria in via Conte Alaimo 12

Un tour tra Noto e Lentini nel Siracusano, domani (venerdi 9 luglio) per il vicesegretario nazionale del Partito Democratico, Peppe Provenzano accompagnato dal segretario regionale, Anthony Barbagallo in vista delle prossime elezioni amministrative.

Primo appuntamento a Noto

Il primo appuntamento è nella capitale del Barocco siciliano a sostegno della coalizione “Noi per Noto con Aldo Tiralongo”. Alle 12.30, nell’aula magna della Cantina sperimentale, in largo Pantheon, Provenzano con Barbagallo terranno una conferenza stampa e, a seguire, una “passeggiata” in piazza. Saranno presenti anche il candidato sindaco Aldo Tiralongo, il segretario provinciale Salvo Adorno e il segretario comunale Davide Puliatti.

Poi a Letini

Alle 15.30 Provenzano e Barbagallo si sposteranno a Lentini per un incontro con cittadini, militanti e simpatizzanti che si terrà presso la saletta Navarria, in via Conte Alaimo 12 (di fronte al Municipio). Ad introdurre l’incontro sarà il segretario del circolo di Lentini, Italo Giordano.